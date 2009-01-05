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Веки без единой морщинки

Понедельник, 17 Августа 2020 г. 21:57 + в цитатник
Веки без единой морщинки: возьмите этот обычный продукт из холодильника, и вы забудете о старении!

Чаще всего первые возрастные изменения появляются в области глаз. Кожа век тонкая, нежная и постоянно подвергается воздействию внешних провокаторов, стрессов, недостатка витаминов, а также полноценного сна.

Существует множество косметических средств для ухода за кожей век, но самыми эффективными были и будут те, которые подарила нам сама природа. Используя маски на основе яйца, можно отбелить кожу вокруг глаз, сделать ее более свежей, упругой, разгладить мелкие морщинки. Это не продукт, а настоящая находка!

Мы собрали несколько простых домашних рецептов, которые помогут коже вокруг глаз оставаться нежной и эластичной!

1. Маска из яичного белка
Самый простой, но не менее эффективный способ улучшить состоянии кожи век — это использовать яичный белок в чистом виде.

Тебе понадобится всего лишь 1 белок и ватный диск. Нанеси белок на кожу вокруг глаз. Держи веки закрытыми и дай белку полностью высохнуть. Смой маску прохладной водой и наслаждайся результатом!

2. Этот рецепт будет верным помощником в борьбе с «гусиными лапками».

В равной доле смешай яичный белок, ячменную муку и мёд. Полученную смесь нанеси на область вокруг глаз на 20 минут, затем смой прохладной водой. Такая маска поможет разгладить мелкие морщинки и освежить кожу вокруг глаз.

3. Следующая маска поможет снять припухлость и быстро избавиться от мешков под глазами, а так же разгладить мелкие морщинки.

Тебе понадобится: 2 охлажденных желтка, 1 ч. л. цветочного мёда и 1 ч. л. оливкового либо абрикосового масла. Все ингредиенты смешай миксером и скорее наноси на кожу вокруг глаз. Данная процедура займет не дольше получаса, а результат тебя приятно удивит!

4. А вот эффективное средство, которое поможет подпитать сухую и уставшую кожу век.
Смешай 1 яичный желток, чайную ложку оливкового масла и сок половины лимона. Такую маску нанеси на 20 минут, после смой ватным диском с прохладным молоком. Результат — здоровая и свежая кожа!

5. Ошеломительный эффект оказывает добавление молока в яичную маску для век. Усилить питательное действие поможет добавление небольшого количества смеси для детского питания.

И помни, что любую маску нужно наносить только на чистую кожу без макияжа!

Эти эффективные домашние рецепты по уходу за кожей вокруг глаз должны быть в арсенале каждой барышни!
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antavo2   обратиться по имени Вторник, 18 Августа 2020 г. 20:58 (ссылка)
Большое спасибо!

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Ella_123   обратиться по имени Среда, 19 Августа 2020 г. 17:53 (ссылка)
Спасибо!!!
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