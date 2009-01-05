Веки без единой морщинки: возьмите этот обычный продукт из холодильника, и вы забудете о старении!Чаще всего первые возрастные изменения появляются в области глаз. Кожа век тонкая, нежная и постоянно подвергается воздействию внешних провокаторов, стрессов, недостатка витаминов, а также полноценного сна.Существует множество косметических средств для ухода за кожей век, но самыми эффективными были и будут те, которые подарила нам сама природа. Используя маски на основе яйца, можно отбелить кожу вокруг глаз, сделать ее более свежей, упругой, разгладить мелкие морщинки. Это не продукт, а настоящая находка!Мы собрали несколько простых домашних рецептов, которые помогут коже вокруг глаз оставаться нежной и эластичной!1. Маска из яичного белкаСамый простой, но не менее эффективный способ улучшить состоянии кожи век — это использовать яичный белок в чистом виде.Тебе понадобится всего лишь 1 белок и ватный диск. Нанеси белок на кожу вокруг глаз. Держи веки закрытыми и дай белку полностью высохнуть. Смой маску прохладной водой и наслаждайся результатом!2. Этот рецепт будет верным помощником в борьбе с «гусиными лапками».В равной доле смешай яичный белок, ячменную муку и мёд. Полученную смесь нанеси на область вокруг глаз на 20 минут, затем смой прохладной водой. Такая маска поможет разгладить мелкие морщинки и освежить кожу вокруг глаз.3. Следующая маска поможет снять припухлость и быстро избавиться от мешков под глазами, а так же разгладить мелкие морщинки.Тебе понадобится: 2 охлажденных желтка, 1 ч. л. цветочного мёда и 1 ч. л. оливкового либо абрикосового масла. Все ингредиенты смешай миксером и скорее наноси на кожу вокруг глаз. Данная процедура займет не дольше получаса, а результат тебя приятно удивит!4. А вот эффективное средство, которое поможет подпитать сухую и уставшую кожу век.Смешай 1 яичный желток, чайную ложку оливкового масла и сок половины лимона. Такую маску нанеси на 20 минут, после смой ватным диском с прохладным молоком. Результат — здоровая и свежая кожа!5. Ошеломительный эффект оказывает добавление молока в яичную маску для век. Усилить питательное действие поможет добавление небольшого количества смеси для детского питания.И помни, что любую маску нужно наносить только на чистую кожу без макияжа!Эти эффективные домашние рецепты по уходу за кожей вокруг глаз должны быть в арсенале каждой барышни!