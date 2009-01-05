Сырная лепешка на творожном тестеМягкое и нежное тесто в сочетании с сыром- это что-то! Сыролюбы меня поймут! Такие лепeшки очень удобно взять с собой и на пикник и в дальнюю дорогу, и на работу, и нежданных гостей накормить.Вам потребуется:Тесто:1 яйцо250 гр. творога150 гр. размягченного сливочного масла250 гр. муки1 ч.л. разрыхлителя1/2 ч.л. сахара1/2 ч.л. солиНачинка:150 гр. твердого сыра1-2 зубчика чеснока1 ст.л. сметаны1 яйцо для смазки( я брала желток+ молоко)кунжут для обсыпкиКак готовить:1. Духовку разогреть до 190С.Смешать творог с маслом, добавить яйцо, перемешать.Всыпать муку, смешанную с разрыхлителем, солью и сахаром. Замесить не очень крутое тесто.Оставить тесто отдохнуть на 10 минут.2. Для начинки сыр натереть на крупной терке, добавить измельченный чеснок и сметану, перемешать.3. На посыпанном мукой столе раскатать из теста 2 лепешки (один круг чуть больше другого). Я для удобства вырезала круги при помощи разных по диаметру тарелок.4. Меньший круг выложить на застеленный пергаментом противень, края смазать водой. Распределить начинку по поверхности круга.Накрыть вторым кругом, загнуть края под тесто, защипать.5. Смазать лепешку яйцом, посыпать кунжутом и выпекать 20-30 мин.Выпеченную лепешку накрыть полотенцем и слегка остудить.