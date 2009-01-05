Понедельник, 04 Мая 2020 г. 16:25
+ в цитатник
|
Ножки мои больше не крутит
|
Ножки мои больше не крутит
Несколько лет назад по ночам крутило и выворачивало ноги – не знала, куда и как их положить. В итоге – бессонные ночи, недосыпание, усталость и раздражительность. А ведь ноги – наша опора на всю жизнь. Но я нашла для своих ножек лечение. В тазик или ведро наливала 2-3 л теплой воды, распускала хозяйственное мыло (туалетное не годится!), чтобы вода стала белой, как молоко. Добавляла по горсти пищевой соды и морской соли (подойдет любая), перемешивала до растворения, добавляла горячей воды из чайника, какую могла терпеть, еще раз размешивала, добавляла 10 капель йода. Опускала ноги в этот раствор по щиколотку на 15 минут – ни минутой больше, иначе начнется обратный процесс!
За это время раствор вытягивает из ног всю боль. Ноги вытирала полотенцем, смазывала кремом или лечебной мазью (можно оливковым маслом), массировала ступни, надевала шерстяные носки и ложилась спать. Раствор использовала 3 раза, каждый раз подогревая до терпимой температуры и добавляя еще по 10 капель йода, держала те же 15 минут. После 3 раз готовила свежий раствор.
Сделайте 10-12 процедур (ежедневно), потом перерыв, дальше по самочувствию. У кого проблемы с венами (варикоз и тромбофлебит), раствор делайте не горячим, а теплым.
После первой процедуры я спала спокойно, а после 10 процедур забыла, как мои ноги дергало и выворачивало. Мои ножки сказали спасибо за такую заботу! Лечение я теперь провожу иногда, когда требуется. Мои труженицы-дачницы тоже пользуются этим рецептом, все довольны.
Процитировано 38 раз
Понравилось: 29 пользователям
-
29
Запись понравилась
-
38
Процитировали
-
0
Сохранили
-