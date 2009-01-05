Ножки мои больше не крутитНесколько лет назад по ночам крутило и выворачивало ноги – не знала, куда и как их положить. В итоге – бессонные ночи, недосыпание, усталость и раздражительность. А ведь ноги – наша опора на всю жизнь. Но я нашла для своих ножек лечение. В тазик или ведро наливала 2-3 л теплой воды, распускала хозяйственное мыло (туалетное не годится!), чтобы вода стала белой, как молоко. Добавляла по горсти пищевой соды и морской соли (подойдет любая), перемешивала до растворения, добавляла горячей воды из чайника, какую могла терпеть, еще раз размешивала, добавляла 10 капель йода. Опускала ноги в этот раствор по щиколотку на 15 минут – ни минутой больше, иначе начнется обратный процесс!За это время раствор вытягивает из ног всю боль. Ноги вытирала полотенцем, смазывала кремом или лечебной мазью (можно оливковым маслом), массировала ступни, надевала шерстяные носки и ложилась спать. Раствор использовала 3 раза, каждый раз подогревая до терпимой температуры и добавляя еще по 10 капель йода, держала те же 15 минут. После 3 раз готовила свежий раствор.Сделайте 10-12 процедур (ежедневно), потом перерыв, дальше по самочувствию. У кого проблемы с венами (варикоз и тромбофлебит), раствор делайте не горячим, а теплым.После первой процедуры я спала спокойно, а после 10 процедур забыла, как мои ноги дергало и выворачивало. Мои ножки сказали спасибо за такую заботу! Лечение я теперь провожу иногда, когда требуется. Мои труженицы-дачницы тоже пользуются этим рецептом, все довольны.