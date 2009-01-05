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Ножки мои больше не крутит

Понедельник, 04 Мая 2020 г. 16:25 + в цитатник
Ножки мои больше не крутит

Несколько лет назад по ночам крутило и выворачивало ноги – не знала, куда и как их положить. В итоге – бессонные ночи, недосыпание, усталость и раздражительность. А ведь ноги – наша опора на всю жизнь. Но я нашла для своих ножек лечение. В тазик или ведро наливала 2-3 л теплой воды, распускала хозяйственное мыло (туалетное не годится!), чтобы вода стала белой, как молоко. Добавляла по горсти пищевой соды и морской соли (подойдет любая), перемешивала до растворения, добавляла горячей воды из чайника, какую могла терпеть, еще раз размешивала, добавляла 10 капель йода. Опускала ноги в этот раствор по щиколотку на 15 минут – ни минутой больше, иначе начнется обратный процесс!
За это время раствор вытягивает из ног всю боль. Ноги вытирала полотенцем, смазывала кремом или лечебной мазью (можно оливковым маслом), массировала ступни, надевала шерстяные носки и ложилась спать. Раствор использовала 3 раза, каждый раз подогревая до терпимой температуры и добавляя еще по 10 капель йода, держала те же 15 минут. После 3 раз готовила свежий раствор.
Сделайте 10-12 процедур (ежедневно), потом перерыв, дальше по самочувствию. У кого проблемы с венами (варикоз и тромбофлебит), раствор делайте не горячим, а теплым.
После первой процедуры я спала спокойно, а после 10 процедур забыла, как мои ноги дергало и выворачивало. Мои ножки сказали спасибо за такую заботу! Лечение я теперь провожу иногда, когда требуется. Мои труженицы-дачницы тоже пользуются этим рецептом, все довольны.
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Процитировано 38 раз
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yuriy_iWowWe   обратиться по имени Понедельник, 04 Мая 2020 г. 16:43 (ссылка)
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valentina_ishenko   обратиться по имени Понедельник, 04 Мая 2020 г. 23:41 (ссылка)
Благодарю!
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таила   обратиться по имени Вторник, 05 Мая 2020 г. 05:50 (ссылка)
спасибо ЛИКА! КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ!
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Mjja   обратиться по имени Вторник, 05 Мая 2020 г. 09:04 (ссылка)
БлагоДарю.
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зуева_татьяна   обратиться по имени Вторник, 05 Мая 2020 г. 09:52 (ссылка)
У меня тоже был этот синдром беспокойных ног. Стала смазывать под коленями перед сном мазью Гевкамен. Мне очень даже помогает. Засыпаю и сплю спокойно.
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DAKENY   обратиться по имени Особенно впечатляет предупреждение про 15 мин.У вас есть данные о подобном исследован Вторник, 05 Мая 2020 г. 15:31 (ссылка)
Исходное сообщение Mellodika
Ножки мои больше не крутит

Несколько лет назад по ночам крутило и выворачивало ноги – не знала, куда и как их положить. В итоге – бессонные ночи, недосыпание, усталость и раздражительность. А ведь ноги – наша опора на всю жизнь. Но я нашла для своих ножек лечение. В тазик или ведро наливала 2-3 л теплой воды, распускала хозяйственное мыло (туалетное не годится!), чтобы вода стала белой, как молоко. Добавляла по горсти пищевой соды и морской соли (подойдет любая), перемешивала до растворения, добавляла горячей воды из чайника, какую могла терпеть, еще раз размешивала, добавляла 10 капель йода. Опускала ноги в этот раствор по щиколотку на 15 минут – ни минутой больше, иначе начнется обратный процесс!
За это время раствор вытягивает из ног всю боль. Ноги вытирала полотенцем, смазывала кремом или лечебной мазью (можно оливковым маслом), массировала ступни, надевала шерстяные носки и ложилась спать. Раствор использовала 3 раза, каждый раз подогревая до терпимой температуры и добавляя еще по 10 капель йода, держала те же 15 минут. После 3 раз готовила свежий раствор.
Сделайте 10-12 процедур (ежедневно), потом перерыв, дальше по самочувствию. У кого проблемы с венами (варикоз и тромбофлебит), раствор делайте не горячим, а теплым.
После первой процедуры я спала спокойно, а после 10 процедур забыла, как мои ноги дергало и выворачивало. Мои ножки сказали спасибо за такую заботу! Лечение я теперь провожу иногда, когда требуется. Мои труженицы-дачницы тоже пользуются этим рецептом, все довольны.
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